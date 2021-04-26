Сергей Собянин рассказал о работе бесплатного Wi-Fi в столичном транспорте

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что весной этого года в наземный транспорт столицы вернулся бесплатный Wi-Fi. Об этом глава города написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 26 апреля.

По словам мэра, специалисты поменяли провайдера и улучшили качество интернета. Теперь сеть MT_FREE работает на 32 магистральных маршрутах, а это свыше 1100 автобусов и трамваев.

— Максимально доступная скорость интернета в подземке теперь более 200 Мбит в секунду. Можно смотреть видео, слушать музыку и общаться онлайн даже в часы пик, — отметил Сергей Собянин.

Он также рассказал, что оборудование для беспроводной Сети в новых поездах метро «Москва-2020» и МЦД «Иволга» устанавливается еще на заводе. Это экономит время перед запуском состава на линию.

Сергей Собянин добавил, что Москва задала тренд мировым столицам, предоставив горожанам бесплатную Сеть в городском транспорте.

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