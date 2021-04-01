Эксперт напомнил россиянам о главных правилах эксплуатации газового оборудования

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Сотни тысяч жилых домов и квартир оснащены бытовым газом в виде котлов, колонок или плит. При этом продолжается газификация. Однако, несмотря на распространенность газовых приборов, часто бывает, что люди пренебрегают правилами безопасности при их использовании. Подобная халатность может привести к летальному исходу. Для того чтобы избежать тяжелых последствий, лучше помнить об основах эксплуатации газовых приборов.

Например, для безопасности использования газового оборудования важно проверять исправность приточно-вытяжной вентиляции. То есть должна быть естественная циркуляция воздуха. Об этом рассказал инженер сервисной службы Эдуард Милованов.

— Воздух в помещение обязательно должен поступать. Это должно происходить либо с помощью вентиляционной решетки в двери, либо через клапан на улицу, — объяснил Эдуард Милованов.

Он также подчеркнул, что не нужно путать вытяжку с приточно-вытяжной вентиляцией. Каналы первой не должны закрывать отверстие второй, отмечает телеканал «360». Для каждого из устройств должна быть отдельная шахта.

Помимо этого, не стоит самостоятельно ремонтировать газовое оборудование, а также перемещать его или делать несогласованную перепланировку газифицированной квартиры. Все это чревато тяжкими последствиями. Вместе с тем эксперт посоветовал иметь договор на годовое техническое обслуживание.

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