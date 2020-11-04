Назван прибор, который спасет при пожаре в доме

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Дымовые извещатели помогут защитить квартиру от возгорания. В большом загородном доме лучше установить систему автоматической пожарной сигнализации. Об этом рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по столице Антон Гладилин.

Он отметил, что дымовой извещатель представляет из себя небольшое устройство, реагирующее на слабое задымление в помещении. Оно выдает громкий звук и свет. Главная задача прибора — сообщение о пожаре. Извещатель может сработать на дым от пожара, а также на пар, который исходит от кастрюли или на пыль во время ремонта.

— Дымовые извещатели устанавливаются в каждом помещении. Если говорить про кухню, то над газовой или электрической плитой, их устанавливать не рекомендуется. Дымовые извещатели работают круглосуточно, так как пожар может произойти в любое время суток, — цитирует Гладилина РИА Новости.

Автоматическая пожарная сигнализация при возгорании включает не только систему оповещения людей о пожаре. При задымлении она также отправляет сигнал или службе диспетчеров, или службе безопасности объектов. Также при ее работе включаются системы дымоудаления и пожаротушения, если такими системами оборудовали объект.

Читайте также: Мужчина спас неходячую бабушку и ее внучку при пожаре в Москве