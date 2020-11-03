Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужчина спас неходячую бабушку и ее внучку при пожаре в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Мужчина спас неходячую бабушку и ее внучку при пожаре в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Жулебинский бульвар, 6/11 Карта всех событий

Мужчина вытащил неходячую бабушку и ее внучку из горящей квартиры в столице. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел во вторник, 3 ноября, по адресу Жулебинский бульвар, дом 6/11. Около 11:00 по московскому времени Валерий Салабутин проснулся от запаха дыма. Вместе с ним в квартире была его девушка. Мужчина отвел ее к соседям и пошел искать источник задымления. Пожар возник на втором этаже. В квартире проживали неходячая бабушка и ее внучка, которая из-за проблем с позвоночником не может быстро передвигаться.

Мужчине удалось проникнуть в квартиру. Затем он вынес жильцов из горящего помещения и попросил соседку вызвать пожарных, сообщает РИА Новости.

В МЧС отметили, что ведомство не оставит без внимания поступок мужчины.

Читайте также: Пробы воздуха отобрали вблизи домов у места пожара на складе в Москве

спасениеМосквапожар
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Все мнения
О проекте