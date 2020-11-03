Мужчина спас неходячую бабушку и ее внучку при пожаре в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Жулебинский бульвар, 6/11 Карта всех событий

Мужчина вытащил неходячую бабушку и ее внучку из горящей квартиры в столице. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел во вторник, 3 ноября, по адресу Жулебинский бульвар, дом 6/11. Около 11:00 по московскому времени Валерий Салабутин проснулся от запаха дыма. Вместе с ним в квартире была его девушка. Мужчина отвел ее к соседям и пошел искать источник задымления. Пожар возник на втором этаже. В квартире проживали неходячая бабушка и ее внучка, которая из-за проблем с позвоночником не может быстро передвигаться.

Мужчине удалось проникнуть в квартиру. Затем он вынес жильцов из горящего помещения и попросил соседку вызвать пожарных, сообщает РИА Новости.

В МЧС отметили, что ведомство не оставит без внимания поступок мужчины.

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