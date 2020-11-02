Пробы воздуха отобрали вблизи домов у места пожара на складе в Москве

Фото: АГН «Москва» / МЧС РФ

Россия, Москва, улица Газопровод, 4А Карта всех событий

Пробы воздуха были отобраны вблизи жилых домов у места пожара на складе газовых баллонов на юге столицы. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Пробы были взяты с целью оценки уровней загрязнения атмосферного воздуха в районе пожара. Территория жилой застройки расположена на расстояниях от 150 до 450 метров от места возгорания. Отбор проб проведен на Варшавском шоссе, 141, корпус 12, а также на Варшавском шоссе, дом 141а, корпус 3. О результатах сообщат позднее.

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Напомним, возгорание газозаправочной станции произошло по адресу улица Газопровод, дом 4а. На месте инцидента работают пожарные. Как отметили в МЧС, возникло возгорание складского помещения, внутри которого, предположительно, находятся газовые баллоны. Позднее появилась информация, что склад обрушился. Возгорание удалось ликвидировать.

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