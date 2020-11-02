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Около 650 баллонов с газом хранилось на горевшем складе на юге Москвы
Фото: АГН «Москва» / МЧС РФ

Около 650 баллонов с газом хранилось на горевшем складе на юге Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия

Около 650 баллонов с газом хранилось на складе на юге Москвы, где в понедельник, 2 ноября, произошел пожар. Об этом ТАСС сообщил начальник столичного ГУ МЧС России Сергей Желтов.

По его словам, в здании было порядка 650 баллонов объемом 50 литров. К тушению пожара привлекались четыре бронещита. Он отметил, что существовала постоянная угроза хлопка баллонов.

Желтов добавил, что превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе из-за пожара не было выявлено.

Видео: МЧС РФ

Напомним, возгорание газозаправочной станции произошло по адресу улица Газопровод, дом 4а. На месте инцидента работают пожарные. Как отметили в МЧС, возникло возгорание складского помещения, внутри которого, предположительно, находятся газовые баллоны. Позднее появилась информация, что склад обрушился. Возгорание удалось ликвидировать.

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