Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе в Москве
Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара на складе с газовыми баллонами на юге столицы. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили на сайте столичной прокуратуры.
На месте происшествия находятся прокурор Южного административного округа Анзор Меретуков и чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков.
Напомним, возгорание газозаправочной станции произошло по адресу улица Газопровод, дом 4а. На месте инцидента работают пожарные. Как отметили в МЧС, загорелось складское помещение, внутри которого, предположительно, находятся газовые баллоны. Позднее появилась информация, что склад обрушился.
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