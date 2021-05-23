Кандидат экономических наук: Покупайте акции компаний, бизнес которых вы понимаете

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Как «зайти» на рынок акций? Что покупать, а что нет? Об этом читателям «Вечерней Москвы» рассказал кандидат экономических наук, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт.

Акции — один из самых понятных инструментов инвестирования. Если вы новичок, то начинать лучше именно с них, считает Ян Арт. При этом многие уверены, что акции делятся на дивидендные, т. е. дающие постоянный доход, и акции роста, которые растут и увеличивают ваш капитал. Мол, когда-нибудь их продам и заработаю. На самом деле хорошие акции дают и рост, и дивиденды одновременно — не нужно первые и вторые противопоставлять.

— Ян Александрович, акции каких компаний имеют шанс «выстрелить»?

— Никто не знает! Если вам кто-то говорит, что фармацевтика сейчас «прет», а значит, вот эта фармацевтическая компания будет расти тоже — не верьте. В начале ХХ века «перло» автомобилестроение. И что? Из сотен компаний на рынке остались максимум десятки. Так что не пытайтесь купить лотерейный билет. Вряд ли угадаете.

— А что пытаться?

— Пытайтесь иметь портфель, в котором акции одного эмитента — т. е. одной компании — занимают не более пяти процентов. Тогда вы страхуетесь: если одни акции подешевеют, другие — подорожают.

— Где тот момент, когда акции нужно покупать или, напротив, «сбрасывать»?

— Нет такого момента. Тут как с валютой: когда покупать доллар? А когда хотите. В долгосрочной перспективе он по отношению к рублю все равно будет расти. И, по большому счету, не важно — сейчас вы его купите или через год.

В средне- и долгосрочной перспективе вы все равно заработаете. Не нужно суетиться и с продажей акций. Относитесь к ним не как к лотерейному билету, который срочно нужно гасить, иначе ничего не получишь, а как к имуществу. Ведь вы же не впадаете в ужас от того, что ваш автомобиль каждый день дешевеет — вы просто им пользуетесь, и все. Вот и акциями нужно пользоваться. Как говорят в Америке, «купи и держи». Ведь акции — это ваше имущество: доля в какой-то компании. Это имущество может дорожать или дешеветь, ничего страшного.

— Многие брокеры сейчас предлагают покупать акции в кредит. Стоит ли это делать?

— Ни в коем случае. Я бы советовал покупать акции исключительно на свои средства. Иначе вы рискуете в один «прекрасный» момент остаться должником.

— При какой прибыли акции стоит продавать, потому что расти они больше не будут?

— Это очень распространенная ошибка — считать, что акции, на которых ты хорошо заработал, пора продавать, потому что они упадут. Не факт. Они могут расти и дальше. А могут упасть, а потом начать расти вновь.

— Что такое «голубые фишки» и стоит ли на них ставить?

— «Голубые фишки» — это акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности. Конечно, ставить на них стоит. Но лишь в том случае, если вы понимаете, чем именно компания занимается. Вот я, например, понятия не имею, чем занимается «Совкомфлот», и акций этой компании не покупал. Зато я прекрасно знаю, чем занимается «Макдоналдс», «Эпл», «Сбербанк», «Эйрбас», «Боинг», «Джонсон и Джонсон», и акции этих компаний у меня есть. Наверное, имеет смысл быть микросовладельцем мира, которым мы пользуемся и еще иметь с этого какой-то доход. Это логично.

— Многие начинают скупать акции, когда те сильно теряют в цене. Это правильная стратегия?

— Как сказал великий русский инвестор Александр Пушкин, «не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Если акции падают, их нужно не скупать, а сначала попытаться понять, почему это происходит. А для этого нужно изучать рынок. Ведь вполне возможно, что акции продолжат падать и дальше. В любом случае принимать решения об инвестициях лучше на основании информации из серьезного источника. А если у вас этой информации нет, то в рулетку лучше не играть. Пусть решения за вас принимают профессионалы, которым вы доверяете.

СПРАВКА

Наибольший доход инвесторам в прошлом году принесли акции нескольких российских компаний. Это «Полюс» — добыча золота (+113,7 процента), АФК «Система» — инвестиции (+92,2 процента), Yandex — информационные технологии (+86,2 про цента), «Полиметалл» — добыча драгоценных металлов (+ 81,7 процента), «Магнит» — розничная торговля (+ 64,4 процента). Также в списке наиболее доходных оказались акции группы компаний ПИК, Московской биржи, Новолипецкого металлургического комбината и шахты «Распадская».

Учим людей хорошо зарабатывать

Фото: АГН Москва

Брокерам вернут половину комиссии

Московская биржа решила развивать финансовую грамотность населения. Она запустила маркетинговую программу на рынке акций, в рамках которой будет возвращать брокерам половину уплаченной комиссии сверх установленного порога по сделкам клиентов — физических лиц. Цель программы — развитие финансовой грамотности и популяризация инвестиций в инструменты рынка. Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи, отметил:

— Мы рады большому притоку частных лиц на фондовый рынок и совместно с участниками торгов и ЦБ уделяем большое внимание развитию финансовой грамотности. Маркетинговая программа стартовала совместно с началом продвижения нашего обучающего курса «Путь инвестора». Для получения возврата части комиссии брокер должен разместить на сайте или в мобильном приложении информацию о нашей обучающей программе.

Привлечем финансирование для малого бизнеса

Московская биржа подписала соглашения о сотрудничестве с инвестиционными платформами «Поток» и «Город Денег», а также с управляющей компанией «Модернизация Инновации Развитие» (АО «МИР»), которые будут содействовать привлечению инвестиций компаниями малого и среднего предпринимательства (МСП).

— Сотрудничество с краудинвестинговыми платформами позволит бирже сформировать инвестиционную лифт-систему работы с компаниями на всех этапах развития бизнеса — от «допубличной» для компаний ранних стадий с возможностью выхода в сектор роста Московской биржи для небольших растущих компаний и с перспективами перехода на «основной рынок» для компаний, достигших зрелости, — заявил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

Кто лучше всех торговал

Московская биржа подвела итоги ежегодного конкурса «Лучший частный инвестор». Уникальность конкурса заключается в том, что информация обо всех сделках и результатах участников открыта и доступна широкой публике на сайте конкурса.

Любой желающий может узнать, на чем заработали участники, и оценить их стратегии. Лучшим частным инвестором был признан slon 60. Его вложения выросли на 339,43 процента. Чистый доход — 360 тысяч рублей. Лучшим частным инвестором на фондовом рынке стал Moon: вложения выросли на 239,56 процента, доход составил 1,9 млн рублей. Лучшим частным инвестором на валютном рынке стал Sergei02 (89,35 процента, доход — 89 тысяч рублей).

Не верьте слухам из чатов начинающих инвесторов

Прогореть на бирже значительно проще, чем заработать. Какие риски поджидают начинающего инвестора?

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Главный риск — это самонадеянность и непонимание происходящих процессов, предупреждает финансовый аналитик Алексей Коренев.

— Человек с улицы почему-то не садится за штурвал «Боинга», но при этом абсолютно уверен, что торговать на бирже акциями он может, — пояснил эксперт. — Причем многие по совету брокера торгуют походя, буквально с мобильного телефона, скачав приложение. Особо «продвинутые» новички даже прошли двухчасовой курс торговли и думают, что им уже все ясно. Вывод первый: торговле акциями нужно учиться на специальных курсах, которые длятся год и более.

Вторая ошибка начинающих — верить слухам.

— Есть масса чатов, где начинающие инвесторы между собой общаются, и самый распространенный вопрос — в какие акции вложиться, — рассказывает Алексей. — Это бред. Информации по наиболее перспективным, с точки зрения рынка, акциям новички не имеют. А опытные трейдеры в такие чаты не заглядывают. А если бы и заглядывали, то делиться информацией уж точно бы не стали — зачем им лишать себя заработка?

Вывод второй: не верьте новичкам и слухам от них.

Ошибка третья неопытных инвесторов — несоблюдение дисциплины.

— Ваши шансы на успех возрастают, если следовать программе, которая анализирует изменения нескольких сотен факторов рынка. И эта программа дает «торговый сигнал» — когда акции покупать или продавать, — пояснил эксперт. — Я сам, когда работал на бирже, этот «торговый сигнал» часто игнорировал, потому что руководствовался своей интуицией — что покупать, а что «сбрасывать». Интуиция меня часто подводила, и я не зарабатывал, а терял.

Вывод третий: четко следуйте выбранной стратегии, поменьше «творчества».

Ошибка четвертая — страх все потерять.

— Да, фондовые рынки иногда рушатся, и люди теряют немалые средства, — уточнил Алексей Коренев. — Но в общем и целом рынки растут. Потеряете в одном — выиграете в другом, не нужно бояться разориться.

Вывод четвертый — не суетитесь.

Следующая, пятая, ошибка — попытка опереться исключительно на свои силы.

— Если вы новичок, то советую избрать стратегию автоследования. Это когда ваши сделки точно копируют сделки опытного трейдера. Какого — можно выбрать самому. Да, вы платите ему комиссию, но ваш шанс заработать намного выше, чем если работать самостоятельно. Но если трейдер выбирает консервативную стратегию инвестиций, он мало рискует и мало выигрывает. А с ним, к сожалению, и вы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Файнман, финансовый консультант и автор проекта «Файнманомика»:

— Великий американский инвестор Уоррен Баффет прав: идиот с планом может победить гения без плана. Это касается и карьеры, и семейного бюджета, но в большей степени инвестиций. Нет никакого смысла покупать активы, не имея четкого плана, когда их продавать. В идеале изложите все на бумаге, инвестируйте и предельно максимально следуйте намеченному. Чем более вы последовательны в своей инвестиционной стратегии, тем больше преуспеете.

ЦИФРА

77 миллиардов рублей вложили в апреле частные инвесторы в акции российских предприятий.

СОВЕТЫ

Фото: facebook.com/natalia.smirnova.58/Личная страницы Натальи Смирновой

Наталья Смирнова, эксперт по личным финансам: Сначала проанализируйте отчетность

Прежде, чем покупать акции какой-то компании, нужно проанализировать ее отчетность за последние 3–5 лет. А именно — долговая нагрузка, динамика прибыли, статистика дивидендов. Есть еще масса показателей, позволяющих определить коэффициент финансовой устойчивости компании. Если у вас нет этой информации, то покупка акций будет напоминать игру в казино — повезет—не повезет. Хотите сыграть — нет проблем.

Но, вероятнее всего, вы проиграете. Поэтому перед покупкой тщательно изучайте финансовую отчетность эмитента. А если вы в ней совсем не разбираетесь — учитесь это делать, получайте экономические знания. Да, это время и деньги, зато вы станете грамотным инвестором.

Старайтесь приобретать портфели биржевых фондов

Если вы не хотите «заморачиваться» с каждым конкретным эмитентом, т. е. компанией, просто обращайтесь в биржевые фонды и покупайте портфели акций. В этот портфель могут входить перспективные ценные бумаги американских, европейских, китайских и каких угодно компаний — причем из разных отраслей экономики. Вариант хорош тем, что вы не складываете все яйца в одну корзину. Какие-то рынки и какие-то отрасли, возможно, просядут, но какие-то наверняка пойдут в рост.

А это значит, что вы, вероятнее всего, не разоритесь и, возможно, даже что-то заработаете. Ведь моментов в истории, когда падают буквально все рынки и все акции — не так уж много. В общем, диверсифицируйте свои вложения, это хорошая страховка и вариант заработка.

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Спекуляции часто приводят к серьезным потерям

Многие начинающие инвесторы пришли на биржу весной 2020 года, когда просели буквально все акции, и их стали массово скупать. К концу года акции выросли на 20–30 процентов и люди возомнили себя гуру инвестиций! Нет, друзья, вы не гуру. Не думайте, что через год вы получите еще 20–30 процентов прибыли!

Сейчас мировые рынки находятся на максимуме, потому что государства помогли своим экономикам деньгами. Но эти вливания заканчиваются, и рынки закономерно начнут проседать. Если вы покупаете акции сейчас, то советую играть вдолгую, т. е. делать инвестиции минимум на пять лет. Купив сегодня, а продав через полгода-год, вы вряд ли что-то заработаете.А вот в 2026 году и позднее, возможно, сумеете выйти в хороший плюс.

Финансовый словарь

— Акция — эмиссионная ценная бумага, предоставляющая ее владельцу право на участие в управлении акционерным обществом и право на получение части прибыли в форме диви дендов.

— Активы — собственность физических и юридических лиц. Второе значение — часть капитала, которая позволяет получать доход.

— Доверительное управление — услуга управления вашими активами, когда по вашему распоряжению управляет профессионал за определенную комиссию. Доверенный управляющий осуществляет управление от своего имени, за вознаграждение в течение определенного срока, при этом денежные средства остаются в собственности инвестора.

— Инвестор-буратино — вкладчик, который без анализа инвестирует большие суммы даже в сомнительные проекты.

— Котировка — цена финансового инструмента на рынке в текущий момент.

— Лебедь белый и черный — понятия, введенные экономистом Нассимом Талебом, означают получение неожиданной прибыли или огромных потерь. Так, например, черным лебедем стало падение рынков акций в 2008 и 2020 годах.

— Овцы — инвесторы, которые долго сомневаются, перед тем как открыть сделку, и нередко открывают ее, когда делать это уже поздно.

— ПАММ счет — метод процентного распределения дохода между инвестором и управляющим этого счета. Формула распределения указана в оферте (договоре) между участниками. В некоторых случаях, управляющих со своих средств покрывает долю убытков. Но это случается крайне редко.

— «Приобрести всю котлету» — вложить все деньги в один инструмент. В оригинале — купить одну акцию на весь капитал, который есть у инвестора.

— Слив — потеря в случае инвестирования большей части вложенных средств.

— Прибыль на акцию — общая прибыль, разделенная на общее количество акций.

— Сантиметр — график, показывающий статистику по всем сделкам, открытым у трейдера.

— Стратегический инвестор — инвестор со своей выработанной стратегией вложения средств, основанной на высокой доходности и минимальных рисках.

— Стронг бай — ситуация, когда надо срочно купить акции на большую сумму, поскольку ожидается резкий скачок в цене.

— Тренд — долгосрочное направление движения цены — вверх или вниз.

— Фундаментальный анализ — методы прогнозирования биржевой стоимости компании, основанных на анализе финансовых показателей ее деятельности.

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