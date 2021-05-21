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Уровень падения мировой экономики за 2020 год составил более четырех процентов
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Уровень падения мировой экономики за 2020 год составил более четырех процентов

Елена Фролова

Экономика

Падение мировой экономики за 2020 год составило 4,3 процента. Подобное снижение мирового производства в Организации Объединенных наций (ООН) назвали одним из самых низких со времен Великой депрессии.

Пандемия коронавируса в первую очередь нанесла удар по экономикам развитых стран. Например, Соединенные Штаты и европейские союзные государства впервые ввели ограничительные меры. Среднее сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) экономик развитых стран, по оценкам специалистов ООН, на конец 2020 года составило 5,6 процента.

При этом ООН дает прогнозы о том, что восстановительный рост экономик этих стран в этом году составит до четырех процентов, отмечает «Экономика сегодня». Государства G20, доля мирового производства которых составляет 80 процентов, пережили снижение на 4,1 процента. Однако только Китайской Народной Республике удалось вернуться на положительный рост ВВП еще в 2020 году.

Вместе с тем пандемия повлияла на рост количества безработных по всему миру, подняв значение на 131 миллион бедствующих.

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