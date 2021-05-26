Столица в зеленом авангарде

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Мировой рынок зеленых облигаций привлекает все большее число инвесторов, демонстрируя устойчивый рост. Несмотря на пандемию и экономические ограничения, по итогам 2020 года в мире были выпущены зеленые облигации на общую сумму 269,5 млрд долларов.

Финансирование проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социальной ответственности бизнеса демонстрирует стабильный рост. Так, мировой объем выпуска зеленых облигаций в 2020 году достиг рекордной отметки. Сумма ценных бумаг, выпущенных в 53 странах мира, приблизилась к 270 млрд долларов.

Зеленые облигации в короткие сроки получили признание инвесторов. Быстрое развитие рынков зеленых бондов в странах с различным уровнем социально-экономического развития свидетельствует о надежности и перспективности таких облигаций.

Покупателем зеленых облигаций на бирже может стать каждый: их включают в свои инвестиционные портфели частные инвесторы, инвестиционные и пенсионные фонды, крупные банки, предприятия и холдинги.

Прежде чем принять решение о приобретении зеленых облигаций, необходимо знать, чем они отличаются от обычных ценных бумаг, в чем их преимущества и специфика.

Следует отметить, что единого юридического определения зеленых облигаций не существует. Зеленые облигации — это особый вид долговых ценных бумаг, поступления от размещения которых направляются исключительно на финансирование новых или уже существующих проектов и мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и приносящих пользу экологии. Другими словами, зеленые облигации выпускаются для привлечения средств в «зеленые» проекты и предполагают строго целевой характер использования полученных инвестиций.

Соответствовать стандарту

С точки зрения «технологии» выпуска зеленые облигации не имеют отличий от обычных бондов. Зеленые облигации тоже гарантируют своевременное погашение долга и выплату купонов. Их особенностью является особая маркировка, которая и превращает ценную бумагу в зеленую облигацию. Такая маркировка является добровольной практикой и была предложена самими участниками фондового рынка. Факт признания облигации зеленой опирается на два основных стандарта.

Принципы зеленых облигаций (Green Bond Principles, GBP) были представлены в 2018 году Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA). В документе определены 4 принципа соответствия облигации «зеленому» стандарту: направление использования привлеченных средств от размещения облигаций, процесс оценки и отбора проектов, управление средствами, прозрачная отчетность. Необходимо отметить, что сформулированные принципы зеленых облигаций отражают и важность разработки стандартов, необходимых для проведения сертификации зеленых бондов.

Стандарт зеленых облигаций Climate Bond Initiative (CBI) состоит из секторальных отраслевых стандартов выпуска облигаций для реализации экологических проектов. Сертификат соответствия стандарту выдается эмитенту после заключения независимого эксперта.

Соответствие и следование вышеуказанным стандартам гарантирует направление средств на экологические цели и позволяет избежать рисков «зеленого камуфляжа». Они возникают, когда эмитент заявляет о выпуске зеленых облигаций, которые таковыми не являются.

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На российском рынке

Зеленые облигации являются одним из самых молодых видов ценных бумаг. Первая зеленая облигация была эмитирована Европейским инвестиционным банком в 2007 году. Все привлеченные средства от выпуска были направлены на финансирование проектов в области энергоэффективности и альтернативных источников энергии.

На отечественном рынке ценных бумаг зеленые облигации впервые появились в 2018 году. На Московской бирже был размещен зеленый облигационный заем, соответствующий принципам GBP 2018. Эмитентом выступила компания, работающая в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

За прошедшее время в российской отрасли зеленого финансирования отмечен не только количественный, но и качественный рывок. Эксперты отмечают большой интерес к зеленым облигациям на национальных биржах, несмотря на пока еще ограниченное количество таких предложений. Такое явление свидетельствует о большом потенциале рынка зеленых бондов.

Вследствие этого на Московской бирже был создан специальный Сектор устойчивого развития. Это первая полноценная платформа поддержки экологических проектов в России. Сектор устойчивого развития Мосбиржи выделяет несколько областей, в которых могут находиться проекты для финансирования за счет размещения зеленых облигаций. В их числе возобновляемые источники энергии, предотвращение загрязнения окружающей среды, экологически чистый транспорт и адаптация к изменению климата.

На конец 2020 года в российский Реестр зеленых и социальных облигаций были включены 16 выпусков зеленых бондов шести эмитентов. Суммарный объем привлеченных средств составил порядка 186 млрд рублей. Среди эмитентов — компании, работающие в сферах ЖКХ, дорожно-транспортной инфраструктуры, энергоэффективных отраслей энергетики, недвижимости и зеленых технологий.

Проявляя заинтересованность в развитии рынка зеленых облигаций в России, правительство предусматривает ряд льгот для компаний-эмитентов зеленых облигаций.

Например, некоторые условия предполагают возмещение эмитенту части купонных выплат.

Национальные основы

Сегодня в России ведется работа по формированию нормативной и методологической основы рынка зеленых облигаций. Наряду с международными принципами и стандартами, рейтинговые и аналитические агентства при оценке зеленых облигаций учитывают и национальные ориентиры.

В 2018 году Рабочая группа Банка России представила Концепцию организации в России методологической системы по развитию зеленых финансов, основным инструментом которых являются облигации. Спустя год Центробанк утвердил «Положение об эмиссии ценных бумаг», где особое внимание уделяется правилам эмиссии зеленых облигаций и условиям целевого использования инвестиций.

В сентябре 2020 года правительство одобрило Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Общенациональный план предусматривает внедрение механизма зеленых инвестиций для переоборудования российских действующих предприятий и открытия новых производств с низким негативным влиянием на окружающую среду.

Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ были разработаны Методические рекомендации по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в РФ.

Таким образом, на сегодняшний день сформирована устойчивая база нормативного регулирования зеленого финансирования в России. Это позволило задать курс на перспективное развитие отечественного рынка зеленых облигаций.

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Первые

Первым субъектом Российской Федерации, который выходит на рынок с зелеными облигациями, будет Москва.

Концепция зеленых облигаций столицы соответствует Принципам зеленых облигаций (Green Bond Principles, GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в России, разработанным ВЭБ.РФ. Документ утвержден Распоряжением правительства Москвы и опубликован в открытом доступе на портале «Открытый бюджет города Москвы».

Сохранение природы в городе, улучшение показателей качества окружающей среды, снижение воздействия на климат и адаптация городской экономики к климатическим изменениям являются обязательными условиями устойчивого развития города и одними из главных приоритетов развития столицы.

В 2011 году Москва стала первым и единственным городом Российской Федерации, входящим в международную коалицию городов-лидеров климатических действий С40.

В рамках подписанной в 2019 году Декларации С40 «Зеленые и здоровые улицы» Москва приняла обязательства по освобождению городских улиц от невозобновляемого топлива. Согласно Концепции зеленых облигаций город берет на себя ответственность за целевое использование эквивалента привлеченных средств, достижение заявленных проектных показателей, а также ежегодное публичное размещение отчетности.

Запланированный 74-й выпуск облигаций Москвы получил положительное заключение Независимого экспертного агентства «Эксперт РА» на соответствие Принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала и методическим рекомендациям ВЭБ.РФ.

Размещение зеленых облигаций города Москвы будет проводиться 27 мая 2021 года.

ЦИФРА

186 млрд рублей составил в 2020 году объем привлеченных зелеными и социальными облигациями средств в стране.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Меньшов, первый заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы, начальник Московского городского казначейства:

— Москва формирует новый сегмент фондового рынка в России, выходя на него с первыми субфедеральными зелеными облигациями и активно участвуя в создании соответствующей нормативно-правовой базы. Основная цель таких заимствований — финансирование ключевых проектов по улучшению экологической ситуации в городе.

Зеленые облигации предоставляют участникам фондового рынка возможность реализовать принципы ответственного инвестирования и поддержать проекты по улучшению экологической ситуации и повышению качества городской среды. К отбору проектов, которые будут финансироваться зелеными облигациями, мы подошли очень тщательно.

Также подробно проработали возможность верификации наших ценных бумаг под международные стандарты и принципы зеленых облигаций. Они будут включены в международный реестр «Зеленые облигации и облигации устойчивого развития» Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

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