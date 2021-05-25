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Курс евро вырос на Московской бирже
Фото: Pixabay

Курс евро вырос на Московской бирже

Кирилл Николаев

Экономика

Курс евро вырос на 4,05 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 89,92 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 4792 сделки на сумму 21,32 миллиарда рублей.

Курс доллара снизился на 21,53 копейки. Стоимость американской валюты составила 73,39 рубля. Всего на ЕТС было заключено 37 070 сделок на сумму 137,14 миллиарда рублей.

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