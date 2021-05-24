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Инвесторы ожидают, что встреча президентов России и США скажется на курсе рубля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Инвесторы ожидают, что встреча президентов России и США скажется на курсе рубля

Елена Фролова

Экономика

Согласно данным, по состоянию на 11:30 утренних торгов 24 мая на столичной бирже, курс доллара к российской валюте снизился на 0,15 процента. Таким образом, он достиг 73,51 рубля за доллар.

По итогам торгов, которые проходили в пятницу, 21 мая, курс валюты США поднялся на 0,14 процента, достигнув отметки в 73,62 рубля за доллар. Пока инвесторы пристально наблюдают за геополитическими новостями.

По их мнению, на развитии событий скажется встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Пескова, в настоящее время ведутся переговоры по организации данной встречи, однако каких-то деталей пока не раскрывают.

Даже положительные геополитические настроения не сказываются на актуальности санкционных рисков, отмечает «Экономика сегодня». Например, Соединенные Штаты Америки ввели ограничения против 13 судов, занимающихся укладкой трубопровода «Северный поток – 2». При этом сам оператор ограничений не получил. При этом эксперты утверждают, что достаточно лояльная политика Вашингтона, которая проявляется на данный момент, не является гарантией того, что ситуация не может значительно измениться в любой момент.

Читайте также: Курс доллара снизился до 73,6 рубля на Московской бирже

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