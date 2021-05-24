Курс доллара снизился до 73,6 рубля на Московской бирже

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Курс доллара к рублю снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,11 копейки. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 24 мая.

Так, курс доллара составил 73,622 рубля, а курс евро — 89,647 рубля. Отмечается, что курс европейской валюты снизился на 0,7 копейки.

Ранее экономист рассказал, как встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена поменяет курс рубля.

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