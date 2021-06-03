Продажа летних товаров очень быстро окупает себя и приносит предпринимателям достойный заработок

Валентина Малиновская продает мороженое на одной из самых проходимых точек столицы — на Манежной площади. Москвичи и туристы с удовольствием покупают лакомство из тележки, оформленной в ретростиле / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Быстрая окупаемость сезонного бизнеса с каждым годом привлекает в сферу все больше предпринимателей. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала о перспективах этой ниши в столице.

Самое очевидное направление сезонного бизнеса — продажа «летних» товаров: кондиционеры, солнцезащитные очки, головные уборы. А если есть свой земельный участок, можно выращивать саженцы деревьев, кустарников, собирать семена или отростки цветов и продавать их на торговых площадках: от рынков до маркетплейсов.

Но самым большим спросом традиционно пользуются еда и развлечения. Сложно представить лето без тележек с горячей кукурузой и мороженым. Кстати, столичные точки продаж, оформленные в стиле 1950-х годов, за последние несколько лет стали узнаваемым брендом.

В этом сезоне на улицах столицы уже обосновались тележки с холодным лакомством. Валентина Малиновская продает мороженое на Манежной площади.

— В 2018 году я работала во время чемпионата мира по футболу. Тогда очереди за мороженым выстраивались огромные. Сейчас покупателей тоже достаточно. Москвичи не прочь отведать пломбир во время прогулки по центру Москвы. Так что прибыль от такого бизнеса вполне достойная, — сказала Валентина Малиновская, укладывая разноцветные брикеты в холодильник.

В Союзе мороженщиков России добавили, что еда и развлечения всегда будут самым популярным сезонным бизнесом, потому что они дополняют друг друга.

— Человек, находящийся в приподнятом настроении, с большей вероятностью совершит эмоциональную и импульсивную покупку, к которой относятся мороженое, напитки и другая еда, — отметила заместитель генерального директора Союза мороженщиков Наталья Уткина.

Еще один вид сезонного бизнеса, набирающий популярность в столице, — автокофейни. Они частые гости уличных ярмарок, фестивалей и концертов.

— Организаторам нужно обеспечить точку горячего питания. Им на помощь приходим мы, — сказал владелец автокофейни Иван Никонов. — Этим летом наступит горячая пора. Из-за закрытия границ большинство москвичей останутся в городе. Наверняка в этом году наша прибыль увеличится.

Сезонный бизнес отличается высокой прибылью, быстрой окупаемостью и рентабельностью, которая может достигать 200 процентов.

— Эта ниша почти не зависит от внешних факторов. Пандемия на рентабельность летних развлекательных и торговых точек почти не повлияла. Это один из самых устойчивых видов бизнеса, — сказал исполнительный директор Гильдии предприятий торговли и услуг МТПП Владимир Шишкин.

В Москве создано и благоустроено много общественных пространств для отдыха. Если правильно прописать правила использования этих мест для размещения в них торговых и развлекательных точек, предприниматели с радостью пойдут на этот рынок. Тем более оформить необходимые документы для торговли в таких местах гораздо проще, чем открыть стандартный бизнес в помещении.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Бизнес по продаже сладкой ваты может полностью окупить себя за 2–3 месяца. Чтобы запустить продажу растений, достаточно иметь 10 000 рублей. Организация уличного тира обойдется в среднем в 50 000 рублей, надувной батут — 100 000 рублей, а игровой комплекс — 250 000 руб лей. Точка по продаже еды на крупном мероприятии может приносить владельцу до 100 000 рублей в день.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Куртов, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты:

— Потребителям сейчас катастрофически не хватает активностей, связанных с летним уличным досугом. Более того, мне кажется, что последствия пандемии помогут спровоцировать дополнительный интерес предпринимателей. Чаще всего летний бизнес располагается на открытом воздухе, и Роспотребнадзор предъявляет к нему облегченные требования. Кроме того, уличная торговля всегда была визитной карточкой Москвы. Если вспомнить послевоенные фильмы, там часто мелькают разные тележки, ларьки и другие точки продаж.

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