Гастрономический фестиваль мороженого пройдет в подмосковном Серпухове

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Гастрономический фестиваль Ice Cream Party пройдет в подмосковном Серпухове 5 июня. Его участниками станут свыше двух тысяч человек. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

— Посетителям мероприятия представят мороженое разных видов и способов приготовления. На территории парка «Принарский» будут открыты десять торговых точек. Помимо этого, жители Подмосковья смогут купить молочные и фруктовые коктейли, разные йогурты, сыры и другую продукцию, — рассказал министр.

Кроме того, желающие смогут посетить ярмарку ремесленников. Там можно будет приобрести сувениры, среди которых изделия из бисера и керамики, украшения, деревянные и вязаные игрушки, отмечает «Радио 1». Также гостей будут развлекать профессиональные аниматоры, жонглеры, акробаты и клоуны.

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