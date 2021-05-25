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Более 25 тысяч тонн мороженого произведут в Подмосковье за лето
Фото: pexels.com / Min An

Более 25 тысяч тонн мороженого произведут в Подмосковье за лето

Елена Фролова

Общество

Более 25 тысяч тонн мороженого произведут предприятия Московской области за летний сезон. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

— Это равно примерно 200 миллионам штук эскимо весом от 80 до 120 граммов. В это же число входят стаканчики, рожки, брикеты, батончики и другие виды по расфасовке холодного десерта, — уточнил руководитель ведомства Сергей Воскресенский.

Данные показатели, согласно ожиданиям, будут достигнуты благодаря работе пяти крупнейших в области предприятий по производству мороженого, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Как пояснил министр, в регионе производится треть всего объема мороженого в России. Больше всего среди гостей и жителей области востребованы сорбет и пломбир.

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Московская областьмороженоеСергей Воскресенский
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