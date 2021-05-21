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Названы страны, где высоко ценится российское мороженое
Фото: pexels.com / Calebe Miranda

Названы страны, где высоко ценится российское мороженое

Елена Фролова

Общество

Мороженое, производимое в России, является одним из любимых десертов иностранных граждан. Эксперты объяснили, благодаря чему пломбир так полюбился зарубежным потребителям.

По информации Федеральной таможенной службы, свыше 5,6 тонны данного холодного десерта было отправлено в страны Евразийского экономического союза с января по март 2021 года. Эти показатели превышают на 13 процентов данные за аналогичный период прошлого года. Причем увеличилась на 61 процент и экспортная выручка, достигнув 14 миллионов долларов.

Увеличение показателей произошло благодаря отгрузкам в страны дальнего зарубежья. В их числе были и Соединенные Штаты. Туда было экспортировано 1,9 тысячи тонн на сумму 4,7 миллиона долларов. Это в 3,7 раза больше, чем в 2020 году.

Еще одним любителем российского лакомства стал Китай. По статистике за прошедшие месяцы текущего года, КНР нарастила импорт данного товара на 43 процента и купила 576 тонн мороженого в физическом выражении, отмечает «Экономика сегодня».

Тем временем один из производителей российского мороженого опроверг сообщения СМИ о якобы неготовности к началу производства данного десерта с соблюдением новых правил маркировки товара. В компании подчеркнули, что всегда выполняют все требования.

Причем представители производителя на совещаниях всегда открыто говорили о возможных трудностях, которые связаны с запуском системы маркировки «Честный знак». Однако о неготовности в данном случае речи не шло. Предприятие в необходимые сроки отреагировало на правительственные требования и закупило необходимое оборудование для маркировки продукции, отмечает телеканал 360.

— Мы готовы к запуску производства с учетом новых требований, — подчеркнули в пресс-службе производителя.

Уточняется, что были предусмотрены все возможные риски. В результате фабрика работает в усиленном режиме.

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