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Московская фабрика мороженого отметила 25-летие
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Московская фабрика мороженого отметила 25-летие

Анастасия Волоснова

Город

Столичный производитель мороженого «Баскин Роббинс» отмечает в пятницу, 21 мая, 25-летие со дня основания. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Компания открылась в 1996 году, после чего стала производителем премиального мороженого международного уровня. Уточняется, что каждый год предприятие выпускает более 16,5 тысячи тонн мороженого. Кроме того, компания ежегодно представляет 15 уникальных новинок.

— В 2017 году предприятие получило статус промышленного комплекса, что позволяет использовать ряд льгот от правительства Москвы, например, сниженный налог на прибыль и имущество, сниженную ставку по земельному налогу и арендной плате, — подчеркнул Прохоров.

По его словам, в 2020 году экспорт столичного мороженого вырос на 25,5 процента — до 29,65 миллиона долларов. Продукцию Москвы поставляют в 24 государства.

Ранее сообщалось, что Мосгордума приняла изменения в столичный бюджет.

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