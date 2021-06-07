«Разговор в пользу бедных»: какие налоги могут вырасти в России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В России могут повысить налоги, чтобы донастроить эту систему и сделать менее выгодным для отечественного бизнеса вывод средств за границу. О том, что эта идея уже прорабатывается, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Что стоит за словами министра, и о каких налогах может идти речь, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

По словам Решетникова, власти страны стремятся повысить привлекательность инвестиций для бизнеса. В России это делают двумя основными путями: либо через льготы и послабления для инвестирующих компаний, либо через ограничение вывода средств из предприятий за границу.

Глава Минэкономразвития выступил за второй вариант и заявил, что сейчас рассматривается вариант повышения налога на прибыль до 25–30 процентов для компаний, чьи дивидендные выплаты переходят «разумные значения». Для тех, кто получаемую прибыль инвестирует, ничего измениться не должно, уточнил Решетников.

Фото: Пресс-служба Госдумы

«Тянуть за оба конца»

Описанный выше механизм не является экстраординарным и не противоречит сложившимся на рынке традициям, считает ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов. В беседе с «ВМ» он рассказал, что во многих развитых странах уже принимаются меры, направленные на то, чтобы капитал не уходил за рубеж, в иностранные юрисдикции.

— Такая практика есть, ограничения вводятся, — подтвердил специалист.

По его мнению, манипулировать налогами можно, но подобные меры должны носить стратегически продуманный и долгосрочный характер, чтобы налоговую систему не пришлось пересматривать каждые несколько лет. При этом государству, добавляет Колганов, при использовании кнута не нужно забывать о прянике, создавая для инвестирующих внутри страны компаний более благоприятные условия.

— Тянуть нужно за оба конца, а не действовать одними только санкциями, — отметил экономист.

Он указал, что если человек не занимается бизнесом, то повышение налогов, о котором говорит Решетников, на него не повлияет.

— Однако это может коснуться тех, кто вкладывает средства на фондовом рынке в ценные бумаги тех российских компаний, которые имеют иностранную юрисдикцию. Тогда могут возникнуть проблемы с начислением дивидендов, — предупредил Колганов. — В условиях повышенного налогообложения компании могут начать сокращать дивидендные выплаты, чтобы уменьшить уплачиваемые налоги. То есть они не откажутся от иностранной юрисдикции, а сократят объем переводимых дивидендов и будут решать свои финансовые вопросы другими способами. А те, кто вложил средства в эти ценные бумаги, будут терять деньги.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Все и сразу»

После появления прибыли руководство компании обычно сталкивается с дилеммой — сначала заплатить дивиденды или инвестировать? По мнению проректора РАНХиГС, директора Института финансов и устойчивого развития Андрея Марголина, в первую очередь нужно заниматься инвестициями.

— Краткосрочная идеология «все и сразу», в рамках которой некоторые акционеры хотят немедленно получить дивиденды, — это плохо с точки зрения развития. Если ты стратегический инвестор, будь добр поддерживать инвестиции, поскольку тогда ты сможешь заработать на росте котировок акций вследствие повышения конкурентоспособности компаний, — пояснил эксперт.

По его мнению, возможные новые налоги и повышение уже имеющихся будет выстраиваться именно в рамках идеологии «сначала инвестиции, потом дивиденды».

Помимо этого, Марголин допустил, что в России могут ввести прогрессивный подоходный налог. Он не связан напрямую с тем, о чем говорил Решетников, но будет работать как «налог на богатых», заявил собеседник «ВМ».

— Идея прогрессивной шкалы подоходного налога сегодня стала более реалистичной, чем была еще несколько лет назад. Сегодня создана серьезная информационная система, которая позволяет собирать соответствующие данные об этом. В этой части (налоговой системы, — прим. «ВМ»), может быть, все произойдет, но это не коснется людей, доходы которых невелики. Прогрессивная шкала — это идея налога на богатых, чтобы те поделились частью своего богатства с населением. Простому человеку думать, что с него через налоги больше денег соберут, не стоит. Об этом нет разговора, — заключил экономист.

Фото: АГН Москва

«Разговор в пользу бедных»

Директор института экономики и финансов Государственного университета управления, кандидат экономических наук Валерий Сенков также в разговоре с «ВМ» высказал мнение, что Решетников говорит о введении налога на вывоз капиталов из РФ. Причем речь может идти о создании самостоятельного налога или же корректировке механизма действующего.

— В условиях санкций, нестабильных доходов и необходимости поддерживать курс рубля государство вынуждено вернуться к введению прогрессивного налогообложения по НДФЛ и повышенным ставкам по дивидендам, выводимым за рубеж, — полагает собеседник издания.

По его словам, разговоры о том, что такие меры снижаются инвестиционную привлекательность России, — это «разговоры в пользу бедных».

Вместе с тем Сенков напомнил, что в России есть «не соблюдаемый принцип справедливости в налогообложении», согласно которому с более высокой налоговой базы по идее должны взиматься более высокие налоговые ставки. В России это не работает, поскольку «мы считаем, что НДФЛ с доходов на уровне МРОТ вообще должен быть освобожден», отметил экономист.

— Однако здесь и вступает прогрессивная шкала, под которую обычное население на самом деле не подпадет, — резюмировал он.

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