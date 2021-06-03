Милонов предложил повысить налоги для Бузовой и Милохина, чтобы помочь россиянам

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России следует увеличить налоги для таких артистов, как Ольга Бузова и Даня Милохин, чтобы повысить благосостояние россиян. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, звезды слишком мало отдают в бюджет государства от своих крупных заработков.

— Повысил бы налоги, конечно, на всяких Ольг Бузовых и Дань Милохиных. Они сейчас очень маленькие налоги платят, а должны платить налоги больше. Данную меру необходимо распространить на всех социально безответственных артистов, — подчеркнул Милонов.

Милонов отметил, что для помощи бедным россиянам также необходимо повысить цены на водку и табак. Прибыль от продажи можно будет тратить на помощь нуждающимся.

Кроме того, дополнительные налоги нужно ввести на букмекерские конторы. По мнению Милонова, у них можно забрать до 90 процентов прибыли, пишет URA.RU.

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