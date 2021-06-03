«Вайкуле выглядит лучше»: зрители раскритиковали внешность Айзы

Фото: Youtube / Ксения Собчак

Зрители подвергли критике внешность блогера Айзы Анохиной после ее недавнего появления в YouTube-шоу «Музыкалити».

Вместе с бывшей супругой рэпера Гуфа в шоу Максима Галкина появилась и певица Лайма Вайкуле. Несмотря на солидную разницу в возрасте, комментаторы посчитали, что Вайкуле выглядит намного свежее и натуральнее своей визави. По словам зрителей, Айза через пару лет «будет похожа на Гурченко в последние годы жизни».

Кроме того, один из пользователей поинтересовался: «Мне одному кажется, что Лайма лучше выглядит, чем Айза?». Анохиной досталось от комментаторов и за то, что она не спорила со многими выводами Вайкуле. У нее, по словам одного из зрителей, «нет принципов, как у флюгера».

Ранее певец Олег Майами рассказал о своих чувствах после расставания с Айзой.

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