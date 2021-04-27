«Я не страдаю»: Майами рассказал о своих чувствах после расставания с Айзой

Фото: instagram/aizalovesam

Российский исполнитель Олег Майами рассказал о своих чувствах после расставания с Айзой Анохиной.

После того как пара разошлась, поклонники приписывали артисту романы с различными девушками, однако он быстро опроверг слухи и сказал, что пока у него в приоритете только работа.

— Да и как после таких длительных отношений с Айзой можно сразу найти другую?! Глупость какая-то... Сейчас у меня на душе все офигенно, я не страдаю, — сообщил Майами.

В отличие от артиста, его экс-возлюбленная Айза довольно тяжело переживает расставание. Недавно она призналась, что не может прийти в себя из-за очередной неудачи в личной жизни. Однако звезда призналась, что не держит зла на Олега и по-прежнему считает его близким человеком, сообщает Starhit.

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