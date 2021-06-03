«Медуза Горгона»: Анфиса Чехова объяснила, почему ее боятся мужчины

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Российская телеведущая Анфиса Чехова заявила, что мужчины ее чаще боятся, чем хотят завести романтические отношения.

После программы о сексе, где она была ведущей, у многих мужчин сложилось впечатление, что она профессионально разбирается в интимных тонкостях, но многие истории она просто выдумывала.

— Кто-то, с кем я познакомилась, мы переписываемся, а ничего не происходит. Я решаю этот вопрос с психологами и эзотериками. Одна женщина-метафизик сказала мне, что я действую на мужчин как Медуза Горгона. Видят меня и столбенеют. Им кажется, что со мной непросто, могу посостязаться в интеллекте, что для меня много нужно сделать. Самая частая мысль, что я поматрошу и брошу, — заявила Чехова в интервью журналистке Алене Жигаловой.

По ее словам, многие мужчины, с которыми она общалась, думают, что Чехова их «тестирует».

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