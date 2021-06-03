Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Медуза Горгона»: Анфиса Чехова объяснила, почему ее боятся мужчины
Фото: Youtube / Super

«Медуза Горгона»: Анфиса Чехова объяснила, почему ее боятся мужчины

Виктория Федотова

Звезды

Российская телеведущая Анфиса Чехова заявила, что мужчины ее чаще боятся, чем хотят завести романтические отношения.

После программы о сексе, где она была ведущей, у многих мужчин сложилось впечатление, что она профессионально разбирается в интимных тонкостях, но многие истории она просто выдумывала.

— Кто-то, с кем я познакомилась, мы переписываемся, а ничего не происходит. Я решаю этот вопрос с психологами и эзотериками. Одна женщина-метафизик сказала мне, что я действую на мужчин как Медуза Горгона. Видят меня и столбенеют. Им кажется, что со мной непросто, могу посостязаться в интеллекте, что для меня много нужно сделать. Самая частая мысль, что я поматрошу и брошу, — заявила Чехова в интервью журналистке Алене Жигаловой.

По ее словам, многие мужчины, с которыми она общалась, думают, что Чехова их «тестирует».

Читайте также: Чехова впервые рассказала, как едва не умерла на празднике Королевой из-за похудения

мужчины и женщиныромантические отношенияАнфиса Чехова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте