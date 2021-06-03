Чехова впервые рассказала, как едва не умерла на празднике Королевой из-за похудения

Фото: Youtube/Super

Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что с помощью тайских таблеток и гипноза похудела на 25 килограммов. Из-за проблем со здоровьем она едва не умерла на дне рождения певицы Наташи Королевой.

— Я бездумно все это в себя заваливала, худела на 25–30 килограммов за два месяца, становилась безумно худой, нужно было удерживать. Я занималась спортом, была рабом этого поддержания веса. У меня начались проблемы с вегетососудистой системой. У меня понизилось давление, начались панические атаки… До этого я вообще ничем не болела, а тут стала падать в обморок. На дне рождения Наташи Королевой упала. Нигде не рассказывала, эксклюзив, — заявила Чехова.

После того как на празднике Чехова выпила два бокала вина и покурила кальян, ее сосудистая система не выдержала.

— Я сидела с бокалом и стала падать. В хорошем ресторане я отъехала. Потом очухиваюсь на диване — вокруг меня все бегают, меня колбасит. Рева с женой проходят мимо, а жена говорит: «Саш, я же просила тебя, не пой! Видишь, что с Анфисой сотворил!» Им было весело, а я думала, что умираю, — пояснила артистка в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Она добавила, что таблетки ударили по ее здоровью, поскольку она всю жизнь борется с лишним весом.

Читайте также: «Горжусь безмерно»: Анфиса Чехова трогательно поздравила сына с днем рождения