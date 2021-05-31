«Горжусь безмерно»: Анфиса Чехова трогательно поздравила сына с днем рождения
Телеведущая Анфиса Чехова поздравила сына Соломона с днем рождения на странице в Instagram. Мальчику исполнилось девять лет.
— Люблю тебя, Солик, и горжусь безмерно! — написала под снимком звезда.
Поклонники Чеховой присоединились к ее поздравлениям.
«Все продумано и с такой любовью организовано, Анфиса»; «Пусть сбываются мечты»; «С праздником вас, самые милые и красивые!» — написали подписчики.
Ранее Чехова похвасталась снимками с Мальдив.
Читайте также: «Челси! Челси!»: Акиньшина опубликовала домашнее видео с Козловским