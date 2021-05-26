«Безмятежности в мыслях»: Анфиса Чехова похвасталась снимками с Мальдив

Фото: instagram/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова показала поклонникам фотографии с отдыха на Мальдивах. Снимками она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Чехова выложила серию из трех кадров, где похвасталась фигурой в купальнике.

— Желаю всем-всем-всем... именно такого утра. И абсолютной безмятежности в мыслях и в событиях, — подписала публикацию звезда.

Поклонники телеведущей не остались в стороне и поспешили оставить комментарии с комплиментами под постом: «Анфиса, вам очень идет отдых… Отдыхайте в удовольствие»; «Спасибо! И вам безмятежности из дождливого Парижа»; «Смотришь на фото и представляешь, как лето просто обхватывает тебя, как теплое одеяло».

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