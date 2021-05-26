Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Безмятежности в мыслях»: Анфиса Чехова похвасталась снимками с Мальдив
Фото: instagram/achekhova

«Безмятежности в мыслях»: Анфиса Чехова похвасталась снимками с Мальдив

Анастасия Прохорова

Звезды

Телеведущая Анфиса Чехова показала поклонникам фотографии с отдыха на Мальдивах. Снимками она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Чехова выложила серию из трех кадров, где похвасталась фигурой в купальнике.

— Желаю всем-всем-всем... именно такого утра. И абсолютной безмятежности в мыслях и в событиях, — подписала публикацию звезда.

Поклонники телеведущей не остались в стороне и поспешили оставить комментарии с комплиментами под постом: «Анфиса, вам очень идет отдых… Отдыхайте в удовольствие»; «Спасибо! И вам безмятежности из дождливого Парижа»; «Смотришь на фото и представляешь, как лето просто обхватывает тебя, как теплое одеяло».

Читайтетакже: «Буду вспоминать»: Анфиса Чехова рассказала об отдыхе на Мальдивах

отдыхАнфиса Чехова«Инстаграм»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: как докопаться до истины

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Постправда или ложь — не разберешь

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда босс — молокосос

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Где угодно, только не в Минске: зачем Украине ссориться с Белоруссией

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Все мнения
О проекте