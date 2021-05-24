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«Буду вспоминать»: Анфиса Чехова рассказала об отдыхе на Мальдивах
Фото: instagram/achekhova

«Буду вспоминать»: Анфиса Чехова рассказала об отдыхе на Мальдивах

Анастасия Прохорова

Звезды

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

— Мальдивский отдых прошел отлично! — подписала Чехова фотографию с островов.

Она подчеркнула, что будет очень скучать и вспоминать, как она с семьей проводила там отдых.

— Буду долго вспоминать наши игры, посиделки под звездочками, задушевные беседы, уютные завтраки и шикарные закаты с чашкой ароматного капучино, — поделилась звезда.

Поклонники телеведущей написали в комментариях комплименты и то, что они думают о таком красочном отдыхе: «Отличное фото, и вы молодцы!»; «И сын тоже будет вспоминать сказочное детство»; «Какая красавица!».

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