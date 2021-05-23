«Мне неуютно в России»: Анфиса Чехова заявила о желании переехать в Америку

Фото: instagram/achekhova

Телеведущая и певица Анфиса Чехова рассказала, что в ближайшее время она планирует переехать в Америку.

— Мне в России неуютно. Я чувствую здесь себя не в своей тарелке. Америка мне очень подходит. Ходят там спокойно полные девочки в юбках. Я в платье ходила, несмотря на целлюлит. А в России приди на вечеринку. Сразу все напишут. Там девушки не парятся за свой внешний вид, — рассказала артистка в интервью в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Артистка заявила, что в России много цинизма. По ее словам, в Америке люди всегда в хорошем настроении и часто делают друг другу комплименты.

Чехова уверена, что за границей без работы не останется. Она планирует продвигать свой курс по похудению и надеется получить грин-карту. Она хочет забрать сына Соломона с собой. По словам телеведущей, она уже познакомилась с мужчиной и даже начала присматривать себе жилье. Единственной преградой на пути к переезду стал английский язык, его Чехова пока плохо знает, однако певица надеется выучить его уже на месте.

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