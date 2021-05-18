«Мои персональные джунгли»: Анфиса Чехова рассказала, как заряжается энергией

Фото: instagram.com/achekhova

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала поклонникам, что заряжает ее энергией.

Звезда опубликовала в своем Instagram снимки из отпуска на Мальдивах. В подписи к фото Чехова сообщила, что только природа заряжает ее энергией, люди не справляются. Ведущая призналась, что в отсутствие людей и развлечений ей не бывает скучно.

Чехова призналась, что очень любит прогулки по пляжу, наблюдения за природой, общение с Вселенной.

Подписчики звезды выразили солидарность, отметив, что «Когда есть гармония с собой и природой, не может быть скучно», «С собой по определению не должно быть скучно», «Тот кому интересно с самим собой и природой никогда не будет в одиночестве».

Ранее Анфиса Чехова пожаловалась на вечно недовольного сына.

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