«Шикарное фото»: Анфиса Чехова удивила поклонников новым снимком в бикини
Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новое фото в купальнике. Подписчики восхитились спортивной фигурой звезды.
«Анфиса, кто у вас фотограф? Шикарные фото! Я тоже хочу такого фактографа!»; «На этом снимке прекрасно все»; «Тело — высший класс», — прокомментировали снимок пользователи Instagram.
Ведущая подписала публикацию стихами собственного сочинения.
Сейчас артистка отдыхает в Майами и регулярно делится с фанатами снимками с отдыха.
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