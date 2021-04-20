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«Шикарное фото»: Анфиса Чехова удивила поклонников новым снимком в бикини
Фото: instagram.com/achekhova

«Шикарное фото»: Анфиса Чехова удивила поклонников новым снимком в бикини

Полина Долганова

Звезды

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новое фото в купальнике. Подписчики восхитились спортивной фигурой звезды.

«Анфиса, кто у вас фотограф? Шикарные фото! Я тоже хочу такого фактографа!»; «На этом снимке прекрасно все»; «Тело — высший класс», — прокомментировали снимок пользователи Instagram.

Ведущая подписала публикацию стихами собственного сочинения.

Сейчас артистка отдыхает в Майами и регулярно делится с фанатами снимками с отдыха.

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бикиникупальникАнфиса Чехова
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