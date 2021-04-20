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«Какая красота»: Оксана Федорова поразила поклонников новой фотографией
Фото: Предоставлено Оксаной Федоровой

«Какая красота»: Оксана Федорова поразила поклонников новой фотографией

Полина Долганова

Звезды

Телеведущая Оксана Федорова порадовала поклонников новым снимком. Фото ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» опубликовала в своем Instagram.

— Говорила, что похолодает, — подписала снимок «Мисс Вселенная».

Также звезда поинтересовалась у подписчиков, как они поднимают себе настроение.

В комментариях к публикации поклонники Федоровой признались, что именно красивые фото ведущей заряжают их позитивом: «А вот посмотрел на шикарное фото, на красавицу Оксану — и зарядился!»; «Прехорошенькая»; «Вы на этом фото очень хороши».

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