«Смешно они взрослеют»: Шепелев рассказал забавные истории о своих детях

Фото: instagram/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о том, как взрослеют дети. Забавными историями артист поделился с подписчиками в Instagram.

По словам Шепелева, его сводная дочь Лада мечтает поскорее повзрослеть и закрываться от родителей в своей комнате.

— Большая щеколда! Огромная! И я буду маленькой девочкой с большой щеколдой, — цитирует Ладу шоумен.

Также Шепелев рассказал о взрослении сына Платона.

По его словам, сначала сын может восхищаться женской фигурой, а позже — просить папу помочь завершить поход в туалет. Подобные ситуации смущают и смешат телеведущего.

Напомним, ранее Дмитрий Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске. У пары родился сын Платон. С 2018 года артист проживает с архитектором Екатериной Тулуповой. Они воспитывают троих детей — Платона, дочь Екатерины Ладу и их общего сына Тихона.

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