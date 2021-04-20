«Богиня»: поклонников восхитил откровенный наряд Ирины Дубцовой

Фото: youtube.com/Super

Певица Ирина Дубцова опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. На нем она предстала в откровенном платье синего цвета.

Поклонники исполнительницы не смогли пройти мимо такого видео.

«Роскошная»; «Богиня»; «Какое платье»; «Такая худышка», — написали восторженные подписчики.

Ранее сообщалось о том, что телеведущую Алену Водонаеву госпитализировали.

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