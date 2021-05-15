Анфиса Чехова пожаловалась на вечно недовольного сына

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Телеведущая Анфиса Чехова, которая вместе с девятилетним сыном отдыхает на Мальдивах, пожаловалась на то, что мальчик постоянно находит повод проявить недовольство.

По словам знаменитости, в отдыхе на райских островах ее отпрыска не устраивает практически все: и количество кораллов в море, и еда, и засыпающийся в ласты песок, а также то, что ему не разрешают сидеть в телефоне.

— Не хочет разгадывать загадки, не хочет проходить лабиринты, не хочет смотреть рыбок... в воду не затащишь, из воды не вытащишь... Фотографирую — плохо, не фотографируют — тоже плохо. Спать любит, просыпаться тоже, — посетовала Чехова в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики звезды отметили, что их дети тоже часто ведут себя аналогичным способом и порекомендовали телеведущей отдыхать без сына, чтобы не портить себе отпуск.

«А в 14 он вообще из номера не выйдет. Крепитесь»; «Моя 9-летка такая же! Купишь девять вещей. Не купила десятую — все, жизнь не имеет смысла»; «Моему уже 19! Он тоже всегда недовольный»; «Это еще цветочки. Моей 12. И вечно с недовольной миной. Жду, когда пройдет этот период. Тяжко с ними», — написали фолловеры в комментариях.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что причина такого поведения мальчика — пресыщенность.

«Зажрался просто мальчик»; «Эко вы, барин, зажрались»; «Этим страдают дети пресыщенные, имеющие все», — отметили подписчики и посоветовали знаменитости отправить сына «в аул или глухую деревню на картошку» в качестве терапии.

Ранее Чехова поздравила бывшего мужа с рождением сына.

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