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«Уже шагает»: Рудковская опубликовала трогательное видео с младшим сыном
Фото: instagram/rudkovskayaofficial

«Уже шагает»: Рудковская опубликовала трогательное видео с младшим сыном

Полина Долганова

Звезды

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram видео, на котором запечатлела первые попытки ее сына Арсения начать ходить.

— Шустрый малый. Наш «директор» — Арсюша осваивает первые шаги, ему, кстати, скоро 8 месяцев, и он у нас всех контролирует, — подписала публикацию звезда.

Подписчиков умилила публикация звезды, и они написали множество восторженных комментариев.

«Чудный малыш»; «Уже шагает»; «Весь в маму», — написали поклонники Рудковской.

Напомним, сын Арсений родился 25 сентября 2020 года в браке продюсера с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Для его рождения супруги воспользовались услугами суррогатной матери.

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Яна Рудковскаявидеодети
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