«Божественно красива»: Шпица восхитила поклонников нежным образом

Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Актриса Екатерина Шпица предстала перед поклонниками в нежном образе. Фотографию, на которой артистка позирует в платье пастельного цвета на фоне воды, Шпица опубликовала на своей странице в Instagram.

Подписчиков звезды восхитил ее очаровательный наряд.

«Красивое сочетание, в прелесть!»; «Красота в каждом моменте! Катюша, ты прекрасна, женственна и романтична!»; «Очень красиво все: и рассвет, и вы, Катерина!» — оставили они комплименты под фото.

В настоящий момент актриса отдыхает на Сейшельских островах.

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