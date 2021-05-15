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«Если совсем коротко»: Ургант опубликовал редкое фото с женой
Фото: instagram.com/urgantcom

«Если совсем коротко»: Ургант опубликовал редкое фото с женой

Кирилл Николаев

Звезды

Телеведущий Иван Ургант на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с женой Натальей. Снимок был сделан в США.

Ургант вместе с женой провел майские праздники в Штатах, где получает образование его падчерица Эрика. Супруги наслаждались прекрасной погодой, гуляли и катались на велосипедах.

— Это если совсем коротко, — прокомментировал пост Ургант.

Подписчики моментально отреагировали на трогательную фотографию. Они отметили, что супруги прекрасно смотрятся вместе.

«Девичьи сердца в очередной раз были разбиты», «Огонь. Идеальный кадр. Мост получился феерично», «Как это мило», — написали они в комментариях к посту.

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супругаИван Ургантфото
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