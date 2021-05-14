«Юмор слабенький»: Ургант ответил на угрозу Жириновского о закрытии шоу

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Российский телеведущий Иван Ургант пошутил после угрозы лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского закрыть шоу. Ранее юморист пошутил о долгих отношениях политика с коллегой — лидером партии КПРФ Геннадием Зюгановым.

— Дни передачи «Вечерний Ургант» оказались сочтены. Мы стоим на грани закрытия передачи. Это произошло не по нашей воле. Мы бы сами никогда себя не закрыли. Владимир Жириновский из-за шутки пригрозил закрытием шоу. Он сказал, что «Геннадий Андреевич еще будет много-много лет, а передачу Урганта будем закрывать»: «Хватит, Ваня. Посмеялся над всеми, пусть идет, работает, юмор у него слабенький», — заявил Ургант в рамках передачи «Вечерний Ургант».

По словам юмориста, если Жириновский что-то говорит, то это не пустые слова, и «ерунду молоть, чтобы привлечь к себе внимание», он не будет. Ургант отметил, что политик может критиковать его юмор, поскольку сам многие годы «возглавляет комитет по юмору и слабости». При этом телеведущий позвал лидера ЛДПР в гости на якобы торжественное закрытие шоу.

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