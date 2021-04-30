Каневский рассказал Урганту, почему снялся топлесс в фильме «Бриллиантовая рука»

Фото: Бриллиантовая рука, 1968 год

Российский актер Леонид Каневский в программе «Вечерний Ургант» объяснил, почему снялся в культовом фильме «Бриллиантовая рука» без рубашки. Телеведущий Иван Ургант заявил, что Каневский говорил на выдуманном языке и показал скриншот, где герой Юрия Никулина держится за вывихнутую руку, а герой Каневского, бандит, стоит рядом с ним.

— Почему я топлесс, знаешь? Рассказать? Мне сшили костюм, был такой портной на «Мосфильме» – Затирко. Самый модный портной, папа твой наверняка его знает. Он шил костюм, но была одна примерка, и когдаприлетел в Баку на съемки, придел в гримерку, я костюм надеваю, сидит ужасно. Я подхожу к Гайдаю. Говорю об этом, он просит подобрать что-то другое. Прихожу в костюмерную, ничего не подходит, — вспоминает Каневский.

Он вышел к Гайдаю без рубашки и тот спросил, кто мне «справил такой костюмчик». «В нем и будешь сниматься», – сказал Гайдай. И он снимался без рубашки, потому что советскому режиссеру понравилась фигура актера.

Кроме того, в своем монологе на выдуманном языке он увековечил девичью фамилию своей будущей жены Анны Березиной.

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