Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Каневский рассказал Урганту, почему снялся топлесс в фильме «Бриллиантовая рука»
Фото: Бриллиантовая рука, 1968 год

Каневский рассказал Урганту, почему снялся топлесс в фильме «Бриллиантовая рука»

Виктория Федотова

Звезды

Российский актер Леонид Каневский в программе «Вечерний Ургант» объяснил, почему снялся в культовом фильме «Бриллиантовая рука» без рубашки. Телеведущий Иван Ургант заявил, что Каневский говорил на выдуманном языке и показал скриншот, где герой Юрия Никулина держится за вывихнутую руку, а герой Каневского, бандит, стоит рядом с ним.

— Почему я топлесс, знаешь? Рассказать? Мне сшили костюм, был такой портной на «Мосфильме» – Затирко. Самый модный портной, папа твой наверняка его знает. Он шил костюм, но была одна примерка, и когдаприлетел в Баку на съемки, придел в гримерку, я костюм надеваю, сидит ужасно. Я подхожу к Гайдаю. Говорю об этом, он просит подобрать что-то другое. Прихожу в костюмерную, ничего не подходит, — вспоминает Каневский.

Он вышел к Гайдаю без рубашки и тот спросил, кто мне «справил такой костюмчик». «В нем и будешь сниматься», – сказал Гайдай. И он снимался без рубашки, потому что советскому режиссеру понравилась фигура актера.

Кроме того, в своем монологе на выдуманном языке он увековечил девичью фамилию своей будущей жены Анны Березиной.

Читайте также: «Песни пророческие»: Ургант высмеял солистку «Тату» Волкову за желание стать политиком

актерсоветское кино«Вечерний Ургант»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте