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«Песни пророческие»: Ургант высмеял солистку «Тату» Волкову за желание стать политиком
Фото: instagram/official_juliavolkova

«Песни пророческие»: Ургант высмеял солистку «Тату» Волкову за желание стать политиком

Виктория Федотова

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Шоумен Иван Ургант высмеял бывшую солистку группы «Тату» Юлию Волкову за то, что та подала документы для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму РФ.

— Прямо в саму Госдуму! Вспомните все песни «Тату», они же пророческие. «Я сошла с ума, мне нужна она» — про Госдуму; «Нас не догонят» — про автомобиль со спецсигналами; «Я продолжаю простые движения» — максимально точно описывают работу депутатов, когда они голосуют, — заявил Ургант в своей авторской передаче на Первом канале.

На вопрос своего соведущего Дмитрия Хрусталева, какие законы Волкова будет выдвигать, Ургант отметил, что она будет бороться с тем, в чем разбирается — с пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации среди совершеннолетних.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что экс-солистка «Тату» примет участие в праймериз «Единой России».

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