Экс-солистка «Тату» примет участие в праймериз «Единой России»

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Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму Российской Федерации. Об этом в среду, 28 апреля, рассказали в пресс-службе регионального отделения партии в Ивановской области.

Участие в предварительном голосовании считается обязательным условием для выдвижения кандидатом от «Единой России» на выборах. Праймериз пройдут по всей стране с 24 по 30 мая, сообщает ТАСС.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года.

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