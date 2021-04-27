Тимофей Баженов заявил о готовности выдвинуться в депутаты Госдумы РФ

Фото: Максим Манюров

На круглом столе московского отделения ОНФ, посвященном будущему зеленых зон Москвы, известного журналиста и общественника Тимофея Баженова выдвинули в депутаты Госдумы Российской Федерации.

Сегодня в Северо-Восточном округе столицы прошло заседание круглого стола московского отделения ОНФ. Обсуждалась одна из самых животрепещущих тем для москвичей «Будущее зеленых зон Москвы: «тихое» уничтожение или системное озеленение».

Доклад по проблемам обеспечения благоприятной окружающей среды на основе анализа обращений жителей прочитал известный телеведущий, лидер общественного движения Тимофей Баженов. Присутствующие эксперты и общественники отметили растущий запрос населения на благоприятную окружающую среду. Особенно это важно для жителей Москвы, в которой по мере развития городской инфраструктуры неуклонно сокращается количество зеленых насаждений, увеличивается нагрузка на городские парки и охраняемые природные территории.

Фото: Максим Манюров

Итогом круглого стола стала резолюция, что сохранение и развитие зеленых зон — есть неотъемлемая часть права граждан на благоприятную экологическую среду. Это право требует совершенствования законодательства не только в экологической сфере, но и в смежных отраслях.

— Участники круглого стола обращаются к депутатам Государственной думы нового созыва с призывом обратить особое внимание на проблемы в сфере экологии, разработать и принять комплекс законов, направленных на ужесточение ответственности за экологические правонарушения, на систематизацию законодательства в этой сфере, — заявили во время круглого стола.

Во время дебатов Александра Кашурникова — волонтер акции «Мы вместе», участница команды «Молодежки ОНФ» выступила с предложением к Тимофею Баженову выдвинуться в депутаты Государственной думы.

— Принимая во внимание вашу известность, общественную работу, глубокое знание проблем экологии и проблематики районов северо-востока Москвы, хочу предложить вам выдвинуться в депутаты Госдумы, — заявила она.

Ее предложение было единодушно поддержано участниками круглого стола. Тимофей Баженов ответил, что всегда готов работать на благо москвичей.

— Я смогу побороться за мандат депутата, если вы даете мне такой кредит доверия. За время своей деятельности в «Движении Баженова» я хорошо изучил актуальные проблемы северо-востока и востока столицы. И главное, что у меня есть силы и энергия сделать жизнь москвичей комфортнее и безопаснее, — добавил он.

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