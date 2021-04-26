Тимофей Баженов заявил, что рост киберпреступности требует срочного вмешательства государства

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В 2020 году преступники похитили у россиян более 150 миллиардов рублей.

Известный тележурналист и лидер общественного движения рассказал, что ситуация с электронным мошенничеством в стране близка к критической и требует принятия комплексных мер.

— Кибермошенники каждый день находят новые лазейки, как обойти закон. Каждый день появляются новые формы преступлений. Количество обманутых граждан растёт как снежный ком, и это тот случай, когда государство должно незамедлительно вмешаться, — сказал Тимофей Баженов.

Евгений Видякин, владелец IT-компании, уточняет, что ситуация не нова.

— Как всегда, проблемы с безопасностью у пользователей лежат в плоскости некомпетентности самих пользователей. Раньше люди открывали подозрительные файлы из почты, теперь мы сканируем QR-коды, совершенно не понимая, что там. Ничего нового, — отметил он.

По словам Баженова, срочных задач, которые нужно решать на этом направлении три. Правильная квалификация электронного мошенничества, ужесточение наказания за такого рода преступление, и выработка мер противодействия киберпреступников, в том числе за счёт тотального информирования россиян.

Юрист по телекоммуникациям – Ольга Киселёва, говорит, что с началом пандемии киберпреступники изобрели десятки новых способов для грабежа населения, а законодательство не успевает за трансформацией способов и методов электронного мошенничества.

Далее известный телеведущий отметил, что среди обманутых львиная доля пожилых людей и это беда не обошла его мать. Интересно, что телефонные операторы и банки не несут никакой ответственности, хотя все инструменты для выявления и предупреждения таких действий у них имеются.

— Это говорит о том, что борьба с электронным мошенничеством должна вестись с участием не только депутатов Госдумы, но и банков, сотовых операторов, провайдеров и спецслужб, – заключил Тимофей Баженов.

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