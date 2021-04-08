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Тимофей Баженов рассказал о своем самочувствии после вакцинации «Спутником V»
Тимофей Баженов / Фото: Пресс-служба РЕН ТВ

Тимофей Баженов рассказал о своем самочувствии после вакцинации «Спутником V»

Илья Ашуров

Здоровье

Тележурналист Тимофей Баженов сделал российскую прививку от COVID-19. Об этом он рассказал журналистам.

Журналист прошел процедуру вакцинации российским препаратом «Спутник V» 6 апреля. Он сообщил, что чувствует себя хорошо.

— Чувствую себя хорошо, никаких побочных действий после прививки не ощущаю. Буду смотреть за своим состоянием, как советуют врачи. Рекомендую всем, кто еще не привился, сделать это как можно скорее, — приводит слова Тимофеева агентство городских новостей «Москва».

Телеведущий подчеркнул, что сделать прививку от COVID-19 — долг каждого россиянина, так как это позволит обезопасить не только себя, но и своих близких.

Напомним, «Спутник V» — первая российская вакцина от новой коронавирусной инфекции. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцинация «Спутником V» проходит в два этапа с интервалом в 21 день. Эффективность вакцины — выше 90 процентов.

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прививкавакцина«Спутник V»
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