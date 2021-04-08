Эксперт рассказал о плюсах и минусах «ЭпиВакКороны»

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Более 27,5 тысячи ампул второй российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной в новосибирском научном центре «Вектор», доставили в Санкт-Петербург. Этот препарат, в отличие от «Спутника V», не требует глубокой заморозки при хранении.

Теперь люди, решившие пройти вакцинацию, могут выбрать один из двух препаратов. Распределение вакцин будет зависеть от того, сколько жителей находится в районе. Как рассказал директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян, вакцина имеет свои отличия от других препаратов, а также противопоказания.

Во-первых, «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, а «Спутник V» — векторная. В новосибирском препарате используются три пептида, поэтому по своей конструкции он эффективнее, считает эксперт.

— Противопоказания и показания всех вакцин, зарегистрированных в России, почти одинаковы. Нет каких-то особенностей у «Спутника V» по сравнению с «ЭпиВакКороной» или с третьей вакциной, разработанной в Центре имени Чумакова, — пояснил Арег Тотолян.

При этом он добавил, что у «чумаковского» препарата пока есть возрастные ограничения до 60 лет, а у «ЭпиВакКороны» и «Спутника V» их нет, отмечают «Невские новости».

Эксперт также отметил, что самая распространенная реакция — это боль в месте инъекции, которая держится не дольше первых суток. Он также советовал проявить осторожность тем, у кого бывают аллергические реакции. Такие люди должны предоставить историю болезни.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Тесты на выявление всех штаммов COVID-19 появились в России