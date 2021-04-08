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Тесты на выявление всех штаммов COVID-19 появились в России
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Тесты на выявление всех штаммов COVID-19 появились в России

Иван Юминов

Здоровье

Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) получил регистрацию на тест-систему, которая позволяет выявить все штаммы коронавируса, циркулирующие в России. Об этом сообщили в организации в четверг, 8 апреля.

Набор реагентов получил название «АмплиТест SARS-CoV-2 LAMP». Как уверяют в ФМБА, он является наиболее быстрым вариантом для проведения исследования из доступных на рынке. Центр сможет производить более десяти тысяч наборов в месяц, отмечается на сайте организации.

Ранее были названы сроки завершения пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона».

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ФМБАновый штаммтест на коронавирус
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