Японские врачи сообщили о первой в мире пересадке легких пациенту после коронавируса

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Врачи больницы Киотского университета в Японии заявили, что провели первую в мире операцию по пересадке части легких пациентке, у которой были выявлены осложнения после пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что женщина тяжело переносила коронавирус, у нее развилась пневмония. Врачи выяснили, что ее легкие были повреждены фиброзом, полное восстановление органа оказалось невозможным. Тогда ее муж и сын решились стать донорами, и медики провели 11-часовую операцию по пересадке части их легких пациентке.

На данный момент женщина находится в реанимации. Ожидается, что она сможет вернуться к прежней жизни через три месяца. Состояние ее супруга и сына также удовлетворительное, сообщил телеканал.

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