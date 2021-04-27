Ургант в шутку предложил альтернативное поощрение для привившихся москвичей

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Шоумен и телеведущий Иван Ургант пошутил об альтернативном поощрении московских пенсионеров, которые привились от коронавируса. По его словам, им можно вручать сертификаты на квесты:

— Там на карте не деньги, а сертификат! Можно на хоррор-квест потратить или защиту для скейтборда. Кто-то скажет, что 1000 рублей – небольшая сумма для москвича. А многие старше 60 лет скажут: «Тысяча? Так это два танка, коли!» — пошутил Ургант в своей авторской передаче на Первом канале.

По его словам, в России думают, как уговорить людей старше 60 лет делать прививку.

— Надо прививаться, может, и четвертая волна пойдет, мы не знаем! Ребята, мы пока еще не победили. У нас в стране, в отличие от других, прививок много, а привившихся – во! — сказал Ургант, показывая фигу.

Ранее Ургант предрек сыну Калкина судьбу юмориста Галкина.

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