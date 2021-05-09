«Теперь у Соломона есть брат»: Чехова поздравила бывшего мужа с рождением сына

Фото: instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова поздравила бывшего мужа Гурама Баблишвили и его жену с рождением сына. В Instagram Stories она опубликовала снимок своего сына с отцом.

— Поздравляю Гурама и Юлию с рождением сына-богатыря! Теперь у Соломона есть брат. Как он и мечтал, — отметила Анфиса Чехова.

Фото: instagram.com/achekhova

Жена Гурама Баблишвили также опубликовала в Сети карточку, где значится рост и вес младенца.

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвил были женаты всего два года. В браке у пары родился сын Соломон. Мальчику уже восемь лет.

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