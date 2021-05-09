Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Александр Буйнов впервые показал подросших внучек-близняшек
Фото: instagram.com/buinovofficial

Александр Буйнов впервые показал подросших внучек-близняшек

Виктория Родимкина

Звезды

Народный артист России Александр Буйнов на своей странице в соцсети Instagram опубликовал пост, посвященный отдыху на майских праздниках.

На снимке и видео артист показал подросших внучек: 12-летних близняшек Дарью и Софью. Школьницы носят фамилию деда. Такое решение приняла дочь Буйнова — Юлия.

— Много ли надо мужику для счастья? Сел в двадцать первую любимку и погнал к «буйновочкам» на дачу! По детям видно, как летит время, — подписал публикацию певец.

Он также порассуждал на тему того, как скоротечно время. По словам артиста, он после празднования 71-го дня рождения стал бояться чего-то не успеть, например поиграть с внучками.

«Красавчики»; «Как приятно видеть мужчину, который имеет советский автомобиль, любит российскую деревню и простых людей. Вы молодец!»; «Такие вы счастливые и солнечные на фото»; «Сколько счастья!» — поддержали певца поклонники.

Ранее кутюрье Валентин Юдашкин показал подросших внуков.

Читайте также: Футболиста Тарасова высмеяли за желание стать семейным коучем

семьяпевецвнучка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Все мнения
О проекте