Александр Буйнов впервые показал подросших внучек-близняшек
Народный артист России Александр Буйнов на своей странице в соцсети Instagram опубликовал пост, посвященный отдыху на майских праздниках.
На снимке и видео артист показал подросших внучек: 12-летних близняшек Дарью и Софью. Школьницы носят фамилию деда. Такое решение приняла дочь Буйнова — Юлия.
— Много ли надо мужику для счастья? Сел в двадцать первую любимку и погнал к «буйновочкам» на дачу! По детям видно, как летит время, — подписал публикацию певец.
Он также порассуждал на тему того, как скоротечно время. По словам артиста, он после празднования 71-го дня рождения стал бояться чего-то не успеть, например поиграть с внучками.
«Красавчики»; «Как приятно видеть мужчину, который имеет советский автомобиль, любит российскую деревню и простых людей. Вы молодец!»; «Такие вы счастливые и солнечные на фото»; «Сколько счастья!» — поддержали певца поклонники.
Ранее кутюрье Валентин Юдашкин показал подросших внуков.
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