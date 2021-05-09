Александр Буйнов впервые показал подросших внучек-близняшек

Фото: instagram.com/buinovofficial

Народный артист России Александр Буйнов на своей странице в соцсети Instagram опубликовал пост, посвященный отдыху на майских праздниках.

На снимке и видео артист показал подросших внучек: 12-летних близняшек Дарью и Софью. Школьницы носят фамилию деда. Такое решение приняла дочь Буйнова — Юлия.

— Много ли надо мужику для счастья? Сел в двадцать первую любимку и погнал к «буйновочкам» на дачу! По детям видно, как летит время, — подписал публикацию певец.

Он также порассуждал на тему того, как скоротечно время. По словам артиста, он после празднования 71-го дня рождения стал бояться чего-то не успеть, например поиграть с внучками.

«Красавчики»; «Как приятно видеть мужчину, который имеет советский автомобиль, любит российскую деревню и простых людей. Вы молодец!»; «Такие вы счастливые и солнечные на фото»; «Сколько счастья!» — поддержали певца поклонники.

Ранее кутюрье Валентин Юдашкин показал подросших внуков.

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